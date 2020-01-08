В Таллинне цены продолжат расти, в других местах могут упасть

По словам исполнительного директора 1Partneer Kinnisvara Мартина Вахтера, в Таллинне и его ближайших окрестностях недвижимость в этом году будет и дальше дорожать.

Исполнительный директор 1Partneer Kinnisvara Мартин Вахтер

В Таллинне на цены влия­ет продолжающийся экономический рост, сопровождающийся ростом зарплат, а также урбанизация. «Цены на недвижимость растут вместе с общим подорожанием жизни, и в наступившем году можно ожидать 5-7-процентного роста цен квартир в Таллинне и в двух-трёх других центрах притяжения», - сказал Вахтер.