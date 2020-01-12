SEB: около трети жителей Эстонии не знают, сколько они накопили к пенсии

Как показали результаты опроса SEB на тему пенсии, почти половина людей, накапливающих пенсию во II ступени, не знают, в какой пенсионный фонд отчисляются их ежемесячные пенсионные вложения. Только 7 процентов могут назвать годовую доходность своего пенсионного фонда. В то же время 68 процентов респондентов утверждали, что в течение последнего года они смотрели, сколько денег у них накоплено во II ступени.