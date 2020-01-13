EKRE получила пожертвования, запрещенные законом

Эстонская Консервативная Народная Партия (EKRE) получила пожертвования от двух частных компаний с в четвертом квартале 2019 года, сообщает Delfi. Это выяснилось из отчетов, представленных в комиссию по мониторингу финансирования партии.

Глава партии EKRE Март Хельме Фото: Andras Kralla

Как пишет Delfi, компания Dixi Export OÜ трижды пожертвовала партии 600 евро. Кроме того, EKRE получила сто евро от компании с ограниченной ответственностью VanamurruMets.