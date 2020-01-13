Исключение из правил: количество шведских авиапассажиров снижается

Аэропорт Arlanda в Стокгольме. Фото: Риво Сарапик

Количество шведских авиапассажиров в прошлом году снизилось на 4%, в то время как в остальной Европе число путешественников растет. BBC считает, что одной причиной для снижения в Швеции стало явление, называющееся по-шведски flygskam, то есть стыд за полет.

В прошлом году через крупнейших 10 аэропортов Швеции путешествовало 40 млн человек, а в 2018 году число авиапассажиров составляло 42 млн человек, пишет BBC. На 9% сократилось число поездок внутри страны, следует из данных шведской госкомпании Swedavia, организующей работу крупных аэропортов государства.