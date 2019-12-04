Таллинн и аэропорт разрабатывают совместное решение для улучшения инфраструктуры

Фото: Андрас Кралла

На традиционной встрече руководители Таллинна и аэропорта обсудили улучшение инфраструктуры вокруг аэропорта в связи с возросшим потоком пассажиров, сообщила Таллиннская городская канцелярия.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, поскольку аэропорт планирует расширяться, это вызовет рост нагрузки на движение как на перекрестке Юлемисте, рядом с аэропортом, так и на въезде в город, поэтому непременно следует развивать проект малой объездной дороги.