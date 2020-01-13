N.R. Energy построит в Локса котельную за 3 млн евро

Эскиз новой котельной в Локса. Фото: N.R. Energy OÜ

В 2022 году производитель тепловой энергии N.R. Energy построит в Локса новую котельную, работающую на древесной щепе. Общая стоимость проекта составит 3 миллиона евро, половину этой суммы покроет Центр экологических инвестиций (Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Руководитель N.R. Energy Ахто Тислер отметил, что в ходе проекта реновации котельной в Локса будут снесены амортизированные здания и подземный резервуар для масла по адресу Ноорузе, 3а, а на их месте появится технологически и визуально современная котельная мощностью 5 мегаватт.