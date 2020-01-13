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Политики помогают эстонской фирме, столкнувшейся с проблемами в Косово

Руководитель IuteCredit Тармо Сильд. В 2019 году процентная ставка стоимости кредитов IuteCredit в Косово была 59%. Фото: Лийз Трейманн

В декабре власти Косово приступили к ликвидации кредитного предприятия IuteCredit, которым владеют эстонцы. Руководители IuteCredit подключили к спасению бизнеса МИД и эстонских политиков.

"У меня сложилось впечатление, что речь идет об очень хорошо подготовленной и спланированной операции по захвату", - сказал один из основных владельцев IuteCredit Тармо Сильд.