Суд отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам

Борис Ротенберг Фото: Scanpix

Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за санкций США, передают "Ведомости".

Reuters пишет, что окружной суд в Хельсинки отклонил жалобу Бориса Ротенберга о правах на банковские услуги и возмещении ущерба за дискриминацию.

ДВ писали, что Ротенберг подал в суд на четыре скандинавских банка за отказ обслуживать его платежи.

Российский миллиардер Борис Ротенберг, находящийся в списке санкций США, предъявил иск четырем скандинавским банкам за отказ совершать переводы с его счетов. Олигарх, которого называют другом Владимира Путина, имеет не только российское, но и финское гражданство. Ротенберг считает, что статус гражданина европейской страны обязывает здешние банки обрабатывать его транзакции, пишет Bloomberg.

Раннее копенгагенский адвокат Якоб Деденрот Бернхофт, специализирующийся на теме отмывания денег упоминал, что решение Хельсинкского окружного суда создаст важный прецедент. "Все остальные банки будут смотреть на это решение, чтобы узнать, что делать в подобной ситуации", - прокомментировал он.