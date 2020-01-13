Tartu Mill хочет построить четыре 35-метровых элеватора рядом с центром Тарту

Фото: Вяйну Розенталь

Мукомольное предприятие Tartu Mill рассчитывает построить на границе центральной части Тарту четыре элеватора высотой 35 метров, но для получения соответствующего разрешения необходимо изменить общую планировку города, пишет rus.err.ee.

Предприятие давно планирует построить в городе крупные элеваторы, чтобы избавиться от необходимости вывозить зерно из Тарту в уезды, что уменьшит число проезжающих по городу грузовых автомобилей на 1400 штук в год.

Однако планы Tartu Mill противоречат одной из целей общей планировки Тарту, которая заключалась в выводе промышленных предприятий, расположенных у железной дороги, подальше от центра города.