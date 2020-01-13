Законопроект расширяет права собственников квартир, но не решает самую большую проблему

В конце прошлого года Министерство юстиции направило на круг согласования изменения к Закону об обязательственном праве, которые расширяют права арендодателей. Пеэтер Пяртель, представляющий интересы мелких инвесторов, выделил ряд позитивных и негативных для владельцев недвижимости изменений, предлагаемых этим законопроектом.

Пеэтеру Пяртелю, представляющему малых инвесторов при согласовании законопроекта, известны случаи, когда арендатор требовал доплатить ему, чтобы он покинул жилье. Фото: Liis Treimann

Пяртель отметил, что новые положения в законе будут применяться только к новым договорам, что для нынешних съемщиков означает возможность получить от него пользу только в случае, если им удастся перезаключить соглашение с арендодателем.