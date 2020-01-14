Принимаются заявки в программу дружественного к семье работодателя

До конца января можно ходатайствовать об участии в программе дружественного к семье работодателя, передает Министерство социальных дел. Участвовать в программе могут работодатели из частного, государственного и третьего секторов, которые хотят улучшить корпоративную культуру и сделать рабочую среду более дружественной к семье.

Фото: Meeli Küttim, Raul Mee

«Сегодня на рынке труда работники все больше ценят гибкость, достойные условия труда и баланс между рабочей и частной жизнью. В ситуации, когда рабочих рук не хватает, дружественная к семье рабочая среда обязательно поможет при найме и сохранении профессиональных работников. Призываю работодателей присоединиться к программе, чтобы вместе с работниками и консультантами продумать те шаги, которые необходимо сделать организации для улучшения трудовой среды, что в свою очередь повысит конкурентоспособность предприятия», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.