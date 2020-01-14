Законопроект об упрощенном предоставлении гражданства серопаспортникам прошел второе чтение

Законопроект о предоставлении в упрощенном порядке гражданства Эстонии детям, чьи родители проживали в стране на момент восстановления независимости, сегодня прошел второе чтение в парламенте, сообщает Центристская фракция.

Фото: Erik Prozes

Нынешнее законодательство предусматривает получение в упрощенном порядке гражданства Эстонии детьми из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов. Принятие нового законопроекта позволит получить гражданство также и тем детям, у кого лишь один из родителей (или бабушка или дедушка) является серопаспортником и проживал в стране по состоянию на 20 августа 1991 года. Законопроект увеличит количество детей, которые смогут в упрощенном порядке получить гражданство.