Pindi: в декабре цены на квартиры взлетели

Благодаря завершению строительства дорогостоящей недвижимости и оформлению сделок в период праздников в декабре средняя стоимость сделки с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах взлетела на 7%, а индекс остановился на рекордно высоком уровне – 1 713 евро за кв. метр.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. Фото: Andras Kralla

По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, главной движущей силой общего роста стали новостройки Таллинна. «Помимо прочих, были оформлены сделки в наиболее дорогостоящих проектах жилой застройки в центре города, что повлияло на весь рынок в целом. Застройщики стремятся сдать дома к концу хозяйственного года, в свою очередь жильцы также мечтают переехать в новый дом к Рождеству», – разъяснил он.