Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

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Оно ещё не рассмотрено.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, пишет "Украинская правда".

"Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.

Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", - написал Гончарук в Facebook.

15 января в сети опубликовали прослушку, где якобы премьер Гончарук говорит, что он "полный профан в экономике". Сам Гончарук 16 января заявил, что врагам не удастся остановить его, и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно", - пишет Офис президента Украины.