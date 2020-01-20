Катарина Крючкова • 20 января 2020Поделиться:НовостиТолько для подписчиков«Он же возглавлял машину по откачиванию денег!»Предприниматель Койт Уус сравнивает попытку вытащить свои деньги из обанкротившегося бизнеса с ловлей рыбы на тонкую леску. Суетиться и сильно дергать нельзя. Фото: Liis TreimannБольше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компанийHeiki KranichEESTI LOTO ASKoit UusПоделиться:Статьи по теме20. январь 2020Кредитные отношения бросают тень на политика-реформиста