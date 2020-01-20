Катарина Крючкова • 20 января 2020
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«Он же возглавлял машину по откачиванию денег!»

Предприниматель Койт Уус сравнивает попытку вытащить свои деньги из обанкротившегося бизнеса с ловлей рыбы на тонкую леску. Суетиться и сильно дергать нельзя.   Фото: Liis Treimann
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Heiki KranichEESTI LOTO ASKoit Uus
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