В новых таллиннских трамваях начал работать бесплатный Wi-Fi

трамвай производства испанской фирмы CAF Фото: Андрас Кралла

В общей сложности бесплатный интернет теперь есть в двадцати таллиннских трамваях производства испанской фирмы CAF, сообщила в понедельник пресс-служба Tallinna Linnatranspordi AS (TLT).

По словам председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS Дениса Бородича, маршрут номер четыре Аэропорт - Тонди, по которому ходят в основном трамваи производства CAF, каждый рабочий день обслуживает порядка 30 000 человек. Среди пассажиров много и туристов, которым теперь будет проще найти нужную информацию.