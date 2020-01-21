SEB прогнозирует рост экономики 2%, Swedbank - 2,4%

Фото: Andras Kralla

Swedbank повысил прогноз темпов экономического роста в Эстонии в 2020 году с 2,1 до 2,4%. SEB прогнозирует, что в 2020 году темп роста эстонской экономики замедлится до 2%, передает rus.err.ee.

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"Показатель уверенности промышленных предприятий упал до самого низкого уровня за последние 10 лет, что указывает на скорую приостановку роста экспорта. Многие факторы внутреннего роста исчерпаны. Занятость достигла максимума, а зарегистрированная безработица, напротив, растет, что ограничивает темп роста частного потребления", - отмечается в прогнозе SEB.

Аналитики Swedbank повысили прогноз роста потребления домохозяйств с 2,3 до 2,5%, а прогноз инфляции понизили с 2,3 до 2%.

На 2021 год SEB прогнозирует рост ВВП Эстонии 2,6%, Swedbank - 2,5%.