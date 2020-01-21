Аллан Раявее • 21 января 2020
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Лыжные курорты Эстонии простаивают из-за теплой зимы
Теплая зима сулит крупным горнолыжным курортам рекордные убытки и заставляет предпринимателей задуматься, когда и как они смогут вернуть потерянные деньги.
К середине января терриконы в Центре приключений Кивиыли обычно покрыты пышным снежным покровом, но сегодня их склоны печально чернеют, а на пустых парковках воет пронизывающий ветер.
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