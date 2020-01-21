Только для подписчиков

Лыжные курорты Эстонии простаивают из-за теплой зимы

Фото: Andras Kralla

Теплая зима сулит крупным горнолыжным курортам рекордные убытки и заставляет предпринимателей задуматься, когда и как они смогут вернуть потерянные деньги.

К середине января терриконы в Центре приключений Кивиыли обычно покрыты пышным снежным покровом, но сегодня их склоны печально чернеют, а на пустых парковках воет пронизывающий ветер.