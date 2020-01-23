Эстония заняла 18-е место в мире в индексе восприятия коррупции

Эстония в 2019 году сохранила 18-е место в Индексе восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International.

По данным опубликованного в четверг ежегодного индекса, в котором оценивается 180 государств, общий результат Эстонии вырос на один балл до 74 баллов, пишет ERR.

Индекс наименее коррумпированных стран снова возглавили Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Латвия по сравнению с 2018 годом опустилась на три строчки на 41-е место, а Россия с 28 пунктами оказалась на 137-м месте.