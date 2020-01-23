Ярослав Тавгень • 23 января 2020
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Хельме: аптечная реформа в нынешнем виде для нас неприемлема
По словам министра финансов Мартина Хельме, аптечная реформа, при которой аптеки будут массово закрываться, является для него неприемлемой.
«Мы по-прежнему работаем над тем, чтобы этого избежать. О том, что аптечная реформа пройдёт именно в таком виде, мы не договаривались», - сказал он в интервью ERR.
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