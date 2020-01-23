Хельме: аптечная реформа в нынешнем виде для нас неприемлема

Министр финансов Мартин Хельме Фото: Лийз Трейманн

По словам министра финансов Мартина Хельме, аптечная реформа, при которой аптеки будут массово закрываться, является для него неприемлемой.

«Мы по-прежнему работаем над тем, чтобы этого избежать. О том, что аптечная реформа пройдёт именно в таком виде, мы не договаривались», - сказал он в интервью ERR.