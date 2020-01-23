Swedbank: молодые люди ожидают зарплату €1500 евро «чистыми»

Фото: Лийз Трейманн

Ожидания в отношении заработной платы у молодых людей увеличились по сравнению с прошлым: 69% целевой группы ожидают, что чистая заработная плата при поступлении на работу составит не менее 1500 евро, пишет Swedbank, ссылаясь на своё исследование.

Опрос финансового поведения миллениалов и представителей поколения Z (нынешние тинэйджеры - прим.ред.), проведённый Институтом финансов Swedbank, показал, что по сравнению с опросом, проведённым в 2015 году, у молодых людей привычка к экономии имеет тенденцию к росту.

Если прежде лишь 12% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет откладывали более 100 евро в месяц, то согласно недавнему опросу эта цифра достигла 29%.

«Накопления на покупку жилья, поездки и пенсионное страхование возросли. В возрасте 22-26 лет чаще всего копят на покупку дома и на путешествия. Те, кто денег не откладывают, в качестве основной причины указывают на нехватку денег», – пояснила руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Финансовое положение молодёжи по сравнению с 2015 годом улучшилось. 43% респондентов (ранее 31%) справляются хорошо, и к концу месяца у них остаются деньги. Количество молодых людей, живущих в экономически трудных условиях, уменьшилось. Если в 2015 году 15% молодых людей заявили, что у них всё время были финансовые трудности и что было трудно сводить концы с концами, то согласно недавнему опросу, таких было 9%. На удовлетворительном уровне с помощью собственных доходов справлялись 46% респондентов.

Опросы показывают, что число жилищных займов среди молодёжи увеличилось: 24% (прежде 17%) респондентов взяли ипотечный кредит. Чаще всего кредит на покупку жилья берут в возрасте 27-30 лет. С помощью кредита в этой возрастной группе жильё приобрели 44% (ранее 33%). В то же время, использование рассрочки, учебных кредитов и заимствований у знакомых сократилось. Кредитная нагрузка снизилась больше всего среди 18–21-летних, из которых 86% вообще не имеют кредитов (ранее 67%).

«В качестве положительного изменения можно отметить, что если раньше со своими финансовыми обязательствами справлялись 77% молодых людей, то сейчас результат значительно улучшился, и 85% молодых людей не имели проблем со своими финансовыми обязательствами», – сказала Кати Воометс.

Если в 2015 году родители оказывали финансовую поддержку почти трём четвертям молодых людей, то в настоящее время 68% молодых людей нуждаются в финансовой поддержке родителей. В наибольшей мере финансовая помощь родителей требуется 18-21-летним.

Ожидания в отношении заработной платы у молодых людей увеличились по сравнению с прошлым: 69% целевой группы ожидают, что чистая заработная плата при поступлении на работу составит не менее 1 500 евро. Пять лет назад такую зарплату ожидали только 39% респондентов. Согласно опросу, зарплата до 1000 евро могла бы удовлетворить 17% респондентов.

Исследование финансового поведения поколения миллениалов проводилось компанией Turu-uuringute AS с ноября по декабрь прошлого года по заказу Института финансов Swedbank. В исследовании приняли участие 420 человек в возрасте от 18 до 30 лет.