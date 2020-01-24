Прибыль эстонских банков снизилась на одну пятую

По данным Банка Эстонии, чистая прибыль банковского сектора страны в 2019 году составила 285 миллионов евро, что на одну пятую меньше, чем годом ранее.

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Основная причина снижения прибыли - структурные изменения на банковском рынке, пояснил экономист центробанка Райдо Краавик. «Чистые доходы от процентных ставок и комиссий немного снизились по отношению к совокупным активам, однако доля административных расходов осталась на том же уровне, что и год назад. На прибыль также повлияли изменения в скидках по кредитам», - пояснил Краавик. Чистая прибыль банковского сектора составила 1% от общего объема их активов.