Кристьян Пруул • 27 января 2020
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Правительство отодвинуло сроки реализации пенсионной реформы
Правительство на внеочередном заседании решило продлить сроки реализации пенсионной реформы и увязало ее принятие с голосованием по доверию правительству, которое состоится в среду.
Сроки реализации реформы меняются: заявление о выходе из 2-й ступени можно будет подать в январе, а не в августе, как предполагалось ранее. Средства на инвестиционные или банковские счета начнут переводить только в сентябре следующего года.
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