Правительство отодвинуло сроки реализации пенсионной реформы

Министр финансов Мартин Хельме Фото: Liis Treimann

Правительство на внеочередном заседании решило продлить сроки реализации пенсионной реформы и увязало ее принятие с голосованием по доверию правительству, которое состоится в среду.

Сроки реализации реформы меняются: заявление о выходе из 2-й ступени можно будет подать в январе, а не в августе, как предполагалось ранее. Средства на инвестиционные или банковские счета начнут переводить только в сентябре следующего года.