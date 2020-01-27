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Забастовка в Финляндии обойдется компаниям в десятки миллионов

Фабрика Stora Enso в Нижнем Новгороде. Потери крупных лесопромышленных предприятий зависят от того, какая доля их производства в Финляндии, Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Забастовки в лесной промышленности могут свести на нет десятки миллионов евро прибыли, заработанной в первом квартале крупными компаниями, считает старший аналитик OP Хенри Парккинен финскому изданию Kauppaleht.

“Влияние может быть очень заметным в результатах за первый квартал”, - сказал Парккинен.