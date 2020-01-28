Первое чтение прошел законопроект, направленный на уменьшение бюрократии для стартапов

Заседание парламента Фото: Riigikogu

Изменение в законе сделает нотариальное заверение сделки добровольным для совладельцев фирм, а для привлечения инвесторов достаточно будет решения всех остальных собственников.

Сейчас для привлечения инвестиций все совладельцы фирмы и представители инвестора обязаны явиться к нотариусу в одно и то же время. Это непросто, особенно если в качестве инвестора выступает иностранный венчурный фонд или же у предприятия много совладельцев, сообщила пресс-служба фракции Центристской партии в парламенте.