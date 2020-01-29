Эстонские заводы в Китае пока держат двери закрытыми

Эстонские компании, производство которых расположено в Китае, скорее всего, ощутят на себе влияние коронавируса начиная со следующей недели. Именно тогда у работников закончится отпуск по случаю Нового года, и станет понятно - смогут ли они вернуться на работу или нет.

Руководитель Stigo Ардо Рейнсалу на всякий случай отменил поездку в Китай. Фото: Эрленд Cтауб

«Сейчас китайский Новый год, и в это время в любом случае ничего не происходит», - сказал руководитель эстонской компании Stigo Ардо Рейнсалу. Stigo производит электровелосипеды и скутеры в Китае. По словам Рейнсалу, работники завода должны вернуться на работу на следующей неделе, однако из-за коронавируса понятно, что они вернутся позже, и все производственные планы из-за этого сдвинутся. Сам он тоже отменил поездку в Китай.