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Полиция задержала четверых сотрудников Ида-Таллиннской центральной больницы

Ральф Алликвеэ. Сегодня утром было созвано внеочередное собрание совета Ида-Таллиннской центральной больницы, на котором было принято решение бессрочно приостановить полномочия председателя правления Ральфа Алликвеэ. Фото: Терье Лепп

Сотрудники Центральной криминальной полиции во вторник утром задержали председателя правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральфа Алликвеэ и троих работников больницы. Вместе с ними был задержан и один предприниматель.

Троим сотрудникам больницы - члену правления и двоим врачам - предъявлены подозрения в нарушении в особо крупных размерах правил проведения государственных тендеров.