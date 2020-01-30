Выручка в ритейле выросла

Фото: Рауль Меэ

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в декабре 2019 года составил 703 миллиона евро и увеличился по сравнению с декабрем 2018 года в постоянных ценах на 4%.

В декабре доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 6%. Более всего (на 11%) увеличился доход от продаж в специализированных магазинах, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки и т.п. Выше среднего (на 7%) вырос доход от продаж в магазинах товаров для дома, бытовой техники, метизов и строительных материалов.