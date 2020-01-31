Легендарный космонавт Михаил Корниенко встретится с таллиннской публикой

28 февраля в большом зале Эстонской национальной библиотеки пройдет встреча и открытое интервью с летчиком-космонавтом и главным героем многосерийного документального фильма "Год на орбите" Михаилом Корниенко.

В 2015-2016 году российский космонавт Михаил Корниенко вместе с американским коллегой Скотом Келли провел 340 суток на Международной космической станции (МКС). Цель их работы — исследование поведения человеческого организма в длительных космических полетах. Собранные космонавтами данные помогут ученым готовить миссии к другим планетам, в том числе и на пока не покоренный Марс.

Одновременно с исследовательской деятельностью Михаил Корниенко вел видеохронику всех основных этапов своей космической экспедиции, включая подготовку к полету, жизнь и работу на МКС и возвращение на Землю. Этот уникальный материал лег в основу документального сериала “Год на орбите” (телеканал "Наука"). Затронутые в фильме темы, демонстрация множества доселе неизвестных зрителю аспектов работы космонавтов, открытость и удивительная харизма главных героев, а также их высокий профессионализм сделали свое дело — “Год на орбите” полюбился миллионам зрителей во всем мире. На одном только ютубе общее количество просмотров всех эпизодов проекта превысило 25 миллионов.

28 февраля в 19:00 в большом зале Эстонской национальной библиотеки Михаил Корниенко поделится захватывающими историями о нашей планете, космосе, жизни и работе космонавтов, а также о том, что осталось за кадром фильма “Год на орбите”. Во второй части мероприятия на сцену выйдут специально приглашенные гости, которые проведут открытое интервью с героем вечера. Затем Михаил ответит на вопросы из зала — с космонавтом интересно беседовать на любые темы от правдоподобности голливудских фантастических фильмов до будущего нашей цивилизации и вероятности переселения людей на другие планеты.

Этот вечер запомнится не только любителям космоса, астрономии и науки, но и всем тем, кто хочет расширить свой кругозор и узнать больше о прошлом, настоящем и будущем космических экспедиций и исследований.