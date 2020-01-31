В Эстонии проходит день цифровой уборки

Сегодня в Эстонии проходит день Цифровой уборки, к которому, как сообщают организаторы мероприятия, присоединились около сотни разных предприятий и организаций, а также тысячи людей. Участники наведут порядок в своих ИТ-системах и очистят свои смарт-устройства от ненужного цифрового мусора.

Фото: Scanpix

Все люди и организации, желающие принять участие в цифровой уборке, могут зарегистрироваться на сайте koristuspaev.digitark.ee/ru. Цель мероприятия – удалить «цифровой мусор» из памяти компьютеров, смартфонов, а также почтовых ящиков.