Объём незадекларированных доходов от аренды вырос на миллион евро

По словам начальника отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулуса, объём незадекларированного дохода от аренды вырос в прошлом году на 1,2 миллиона евро. Ведомство полагает, что это увеличение является результатом подорожания аренды.

Фото: Liis Treimann

При этом, он отмечает, что динамика за последние 3 года положительная. Если в 2016 году доход от аренды общей суммой 16 миллионов евро задекларировали 5200 человек, то 2 года назад таких людей стало на 2000 больше, а общая сумма выросла на 9 миллионов евро. В интервью радио Äriäev Паулус предположил, что причиной такого роста мог стать тот факт, что в 2016 году арендодателям разрешили списывать 20% доходов от аренды на расходы.