Суд поставил на паузу крупнейший газовый тендер Эстонии

Новые газовые автобусы TLT пока ждут поставщика газа. Фото: Liis Treimann

Компания Eesti Gaas, которая оспорила в суде результаты многомиллионного столичного тендера на поставку газа для общественного транспорта, не смогла одержать победу в административном суде. Однако договор между Таллинном и победителем конкурса не может быть заключен до конца судебных разбирательств.

Муниципальное предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) искало поставщиков газа на 10 лет для закупленных недавно новых газовых автобусов. Предположительно, стоимость поставок газа вместе с обслуживанием газовых заправок на Петербургском шоссе и Кадака теэ составляет 80 миллионов евро.