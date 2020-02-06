Euroapteek выходит из Союза аптек Эстонии

Фото: Андрес Хаабу

Компания недовольна тем, как готовится аптечная реформа.

Сеть аптек Euroapteek выходит из Союза аптек Эстонии и прекращает участие в политическом процессе аптечной реформы, пишет ERR.

«Процесс аптечной реформы пошел насмарку. Менее чем за два месяца до вступления закона в силу не смогли ни председатель Союза аптек Эстонии, ни политики найти какие-либо разумные решения сложившейся ситуации», - заявила председатель правления Euroapteek Оксана Костогриз.

По словам Костогриз, нужно весь прежний план реформы аннулировать, а затем привлечь заинтересованные стороны и начать все с чистого листа.

«Мы оказались в ситуации, когда в силу вступит закон, которого не хотят ни участники рынка, ни государство“, - возмутилась Костогриз. -«Наша цель - продолжать предлагать клиенту лекарства по доступным ценам. Почему-то государство и Союз аптек Эстонии об этой задаче забыли В случае если участники аптечного рынка и государство будут готовы снова начать обсуждать план реформы, то Euroapteek готова опять присоединиться к процессу».