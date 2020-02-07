Суд: банк LHV помог Игорю Пихела навредить деловому партнеру

Согласно решению Харьюского уездного суда, LHV Pank умышленно помог бизнесмену Игорю Пихела реализовать аморальный план по нанесению ущерба его деловому партнеру.

Фото: Офис банка LHV

Суд отказал в удовлетворении иска LHV Pank против компании Belta и Мартина Круппа (банкротный управляющий компании Näituste Kinnisvara, проходящей процедуру банкротства). Банк требовал признать требование на сумму около 500 000 евро в рамках производства о банкротстве. Лежащий в основе требования договор об обеспечительной уступке, по оценке суда, является ничтожным в силу его противоречия общепризнанным нормам.