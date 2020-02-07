Койт Бринкманн • 7 февраля 2020
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Суд: банк LHV помог Игорю Пихела навредить деловому партнеру
Согласно решению Харьюского уездного суда, LHV Pank умышленно помог бизнесмену Игорю Пихела реализовать аморальный план по нанесению ущерба его деловому партнеру.
Суд отказал в удовлетворении иска LHV Pank против компании Belta и Мартина Круппа (банкротный управляющий компании Näituste Kinnisvara, проходящей процедуру банкротства). Банк требовал признать требование на сумму около 500 000 евро в рамках производства о банкротстве. Лежащий в основе требования договор об обеспечительной уступке, по оценке суда, является ничтожным в силу его противоречия общепризнанным нормам.
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