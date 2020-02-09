Мартин Хельме: резкого повышения налога на землю не будет

Фото: Лийз Трейманн

Правительство планирует провести переоценку участков земли, но резкого повышения налога а землю не будет, пишет министр финансов Мартин Хельме.

«В новостях промелькнуло сообщение о том, правительство планирует провести очередную оценку участков земли (которая, в нарушение закона, последние 20 лет не проводилась). Конечно же, владельцы земли забеспокоились, что им на шею может быть сброшено внеочередное повышение налогов. Однако хотелось бы всех успокоить: этого бояться не стоит», - написал министр финансов Мартин Хельме на своей странице в Facebook.