Департамент требует от Сынаялгов снять с ветряков лопасти

Один из владельцев Eleon Андрес Сынаялг. Фото: Лийз Трейманн

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в понедельник составил предприятию Андреса и Олега Сынаялгов Eleon Green OÜ предписание снять с установленного в ветропарке Айду ветрогенератора номер 5 лопасти, которые, по словам департамента, даже в неработающем состоянии мешают работе системе предварительных предупреждений гособороны, сообщил департамент.

«В ходе работы выяснилось, что существует реальный риск для безопасности государства и что он уже реализовался, установленные в ветропарке Айду ветряки препятствуют работе связанных с государственной обороной систем предварительных предупреждений, а покупка дополнительного радара потребует много лет. Поскольку государственная безопасность обладает первичной важностью и ни один из предложенных девелопером вариантов не устраняет на сегодняшний день угрозу для безопасности государства, следует снять с ветряка номер 5 лопасти», - сказала заведующая отделом строительства TTJA Кати Тамтик.