Девелоперы ветропарков: государство, хватит скрываться и темнить

Девелоперы ветропарков организовали пресс-конференцию, на которой выступили с единым обвинением в адрес государства: они считают, что оно намеренно препятствует их инвестициям и несправедливо поддерживает госкомпанию Eesti Energia.

Пресс-конференция девелоперов ветропарков. Фото: Liis Treimann

Харри Раудвере, девелопер ветропарков Пяйте-Вайвина и Варья, назвал Министерство обороны механизмом, который, прикрываясь государственной тайной, препятствует развитию ветропарков. Он отметил, что, вероятно, выдвинет в адрес государства требование о возмещении ущерба, причиненного развитию Пяйте-Вайвина.