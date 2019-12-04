Чиновник обратился в прокуратуру из-за Хельме и Сынаялгов

Postimees пишет, что генерального директора Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Каура Каяка этой осенью вызывали на ковер к министру от партии EKRE, где просили его обращаться с Сынаялгами помягче.

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Хотя департамент Каяка находится в подчинении у Таави Ааса (Центристская партия), его вызвали на совещание в кабинет Керт Кинго (EKRE), где также присутствовал министр финансов Мартин Хельме (EKRE). Поводом для обсуждения стал спор вокруг строительства парка ветряков Айду Олегом и Андресом Сынаялгами.

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В итоге Каяк обратился в прокуратуру, чтобы спросить совета, каковы его права и обязанности, если политики будут оказывать неожиданно сильное давление в плане производства. Также Каяк рассказал о произошедшем госсекретарю Таймару Петеркопу.

Postimees также пишет, что данные о посещении Министерства финансов показывают, что уже через полторы недели после вступления в должность министра, Хельме принял Андреса Сынаялга в своем кабинете. Дальше встречи начали происходить все чаще. Только в ноябре они встречались как минимум три раза.

Напомним, что министр сельской жизни от партии EKRE Март Ярвик покинул должность, так как пытался вмешаться в надзорную деятельность Ветеринарно-продовольственного департамента, тем самым выйдя за пределы своей компетенции.