Luminor открыл новую инвестиционную платформу

Банк Luminor открыл для своих клиентов инвестиционную платформу. Фото: INTS KALNINS

Банк Luminor открыл для своих клиентов инвестиционную платформу. Приложение Luminor Investor позволяет инвестировать в тысячи акций, облигаций и фондов. При этом начать инвестировать можно уже со 100 евро, сообщил банк.

«Жители стран Балтии инвестируют в пять раз меньше, чем в среднем по ЕС. Частично это обусловлено сложностью процесса инвестирования. Но зачастую препятствием также является большая минимальная сумма, необходимая для начала инвестирования», – сказал руководитель отдела инвестиций и анализа рисков Luminor Антон Скворцов.