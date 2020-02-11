Таллиннский ипподром переедет в Сауэ, а на его месте построят жилой и коммерческий центр

Новый участок будет больше, чем городской, что позволит построить большие загоны для лошадей. Фото: Андрас Кралла

На территории Таллиннского ипподрома площадью в 16 гектаров в этом году начнутся масштабные строительные работы, новый ипподром построят в деревне Туула волости Сауэ, передает rus.err.ee.

Владелец участка недвижимости предприятие Alfa Property планирует построить на месте ипподрома в столичном районе Пыхья-Таллинн новый жилой и коммерческий центр: офисные площади, спортивный центр, многоквартирные дома.

Первым, вероятно, будет новое здание главного офиса компании Elisa в 2021 году и четыре многоквартирных дома рядом с перекрестком Палдиского шоссе и Мериметса теэ", – сказал предприниматель Яанус Микк, который является членом правления OÜ Hipodroom и Alfa Property.

Параллельно с этим предприятие OÜ Hipodroom развивает проект строительства нового ипподрома в деревне Туула в волости Сауэ. Участок площадью в 25 гектаров находится на поле к югу от деревенского дома Туула. В деревню Туула переедут почти 80 лошадей.