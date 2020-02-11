В ходе цифровой уборки удалено примерно 40 000 гигабайт дигитального мусора

Для поддержания центров обработки данных таких гигантов, как Facebook, Apple и Google необходимо огромное количество энергии. В 2018 году Facebook произвел столько же CO2, сколько и Испания. Фото: Shutterstock

Почти 150 компаний и 6000 человек приняли участие в Цифровой уборке, сообщила Telia Eesti.

31 января состоялся второй по счету День цифровой уборки, в котором на этот раз приняли участие вдвое больше предприятий, учреждений и организаций, чем годом ранее.