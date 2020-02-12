Госконтроль: министерства не знают, сколько тратят

Аудит показал, что Министерство финансов не имеет полного обзора полной стоимости инвестиций. Фото: Эрик Прозес

Государственный контроль обнаружил, что не существует общенационального представления об управлении инвестициями продолжительностью более четырех лет. Социально-экономические последствия завершенных проектов, то есть существенные преимущества дорогостоящих инвестиционных проектов, не оцениваются, сообщил Госконтроль.

Министерство финансов и ряд других министерств не имеют полного обзора реализованных и текущих инвестиций и не знают о стоимости инвестиций в сферу их управления.