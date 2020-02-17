Ярослав Тавгень • 17 февраля 2020
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0,03% возвращённого подоходного налога потрачены на благотворительность
В этом году появилась возможность пожертвовать переплаченный подоходный налог на благотворительность. Опцией воспользовались 1330 человек.
За первые 5 дней 330 000 человек подали свои налоговые декларации, пишет Postimees со ссылкой на Налогово-таможенный департамент (НТД). Ведомство ожидает, что сумма возврата переплаченного подоходного налога составит 100 миллионов евро.
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