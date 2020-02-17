dv.ee • 17 февраля 2020
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Зарплаты

Государство создает веб-платформу, позволяющую жителям Эстонии сравнить свою зарплату с зарплатами коллег

Под руководством канцелярии уполномоченного по равноправию уже в этом году появится веб-платформа, позволяющая всем жителям Эстонии бесплатно сравнивать свои зарплаты с зарплатами коллег, пишет портал Geenius.

Фото: Scanpix

Платформа будет основана на данных государственного регистра труда. "Насколько нам известно, в таком виде данные пока не делали публично доступными для пользователей, также, насколько нам известно, их ранее не использовали в научной работе", - сказал старший научный работник экономического факультета Тартуского университета Яан Массо.

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Платформа будет предоставлять информацию о средних зарплатах, а также о разрывах в зарплатах. Данные будут доступны в разрезе профессий и уездов, чтобы пользователи получали наиболее точное представление об условиях именно в их регионе.

По словам уполномоченной по равноправию Лийзы Пакосты, платформа сделает рынок труда в Эстонии более открытым и прозрачным, а также позволит женщинам, которые до сих пор получали меньшие зарплаты за ту же работу, быть успешнее на переговорах.

Платформа также позволит принимать более информированные решения по накоплению пенсии.

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