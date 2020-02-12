Виолетта Ланман • 12 февраля 2020
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Пенсии: сегодня – на пляже, послезавтра – «на бобах»?
ДВ решили посчитать, на какую пенсию в будущем смогут рассчитывать те, кто сегодня только начинает свой трудовой путь, и что изменится, если они вдруг прекратят отчисления во вторую пенсионную ступень.
На какую пенсию в будущем смогут рассчитывать те, кто сегодня только начинает свой трудовой путь? Вариантов ответа несколько - всё зависит от того, какие решения они примут сейчас. Фото: Shutterstock, монтаж
При обсуждении реформы обязательной накопительной пенсии звучали аргументы как за, так и против изменений. В то время как одни радовались перспективе самостоятельно распоряжаться накопленными средствами, скептики говорили, что люди просто потратят деньги, и в итоге в старости им будет не на что жить.
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