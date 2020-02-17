Levira построит две солнечных электростанции
Эстонское предприятие по трансляции радио- и телепередач Levira приступило к строительству двух новых солнечных электростанций, передает rus.err.ee.
Одну солнечную электростанцию предприятие построит для своей телемачты под Раквере. Ее годовая производительность составит около 57 600 кВт/ч. Вторая станция (годовая производительность – 34 000 кВт/ч) появится рядом с Вильянди.
Levira ежегодно потребляет 11 500 МВтч электроэнергии, что делает предприятие одним из крупнейших потребителей в Эстонии. После строительства станций способность предприятия по выработке электроэнергии возрастет до 110 кВт, в результате выбросы CO2 уменьшатся на 120 тонн в год.
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