Levira построит две солнечных электростанции

Солнечные панели. Фото: Scanpix

Эстонское предприятие по трансляции радио- и телепередач Levira приступило к строительству двух новых солнечных электростанций, передает rus.err.ee.

Одну солнечную электростанцию предприятие построит для своей телемачты под Раквере. Ее годовая производительность составит около 57 600 кВт/ч. Вторая станция (годовая производительность – 34 000 кВт/ч) появится рядом с Вильянди.