«Я видел вакансии разработчиков с зарплатой €5000»

Разработчики Thorgate в офисе Фото: Андрас Кралла

Человека, прошедшего трёхмесячные курсы программирования, заваливают предложениями на рынке труда. Спрос на разработчиков большой, предприниматели, работающие в IT, просят установить потолок соцналога.

«Меня взяли в другую фирму только на прошлой неделе, и сегодня я вышел на новое место работы. Я относительный новичок и получаю мало предложений по сравнению с теми, кто работает, скажем, уже лет восемь. Но я получал в среднем два предложения в неделю, и практически все они пришли через Linkedin», - рассказал он.