Postimees: Yandex.Taxi действует без юридического тела в Эстонии

Компания Yandex.Taxi, работающая в Эстонии с мая 2018, нарушает закон, поскольку у предприятия нет разрешения на деятельность в Эстонии, сообщил Postimees.

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Как передает Rus.Postimees, cогласно Закону об общественном транспорте, услуга такси является регулируемым видом транспортных перевозок, заниматься которым можно лишь при наличии лицензии, которой у компании Yandex по сей день нет. Как пояснили в Yandex, компания предоставляет услугу «информационного общества», однако предыдущие судебные решения, касающиеся Bolt и Uber, показывают, что компаниям такого типа все-таки нужна лицензия.

У Yandex.Taxi нет в Эстонии юридического лица - компания зарегистрирована в Нидерландах и не платит здесь налогов. "Наши партнеры обязаны соблюдать все законы и платить налоги", - заявили в Yandex Taxi.

Postimees изменил первоначальный заголовок, заголовок новости ДВ также изменен - ред. 19.02.2020, 19:30.