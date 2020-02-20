Дорогие, но доходные

В центре внимания обзоров авторынка, как правило, оказываются автомобили масс-маркета по той причине, что их много. Поэтому автомобили эксклюзивные и прочие спорткары оказываются за рамками рассмотрения, хотя они также достойны упоминания, но совсем по другим причинам.

В эстонском представительстве Bentley прошла презентация нового лимузина Flying Spur, оснащенного 12-цилиндовым 635-сильным мотором с ценником в 216 480 евро. Несмотря на внушительную стоимость, это далеко не самый дорогой автомобиль из недавно появившихся в Эстонии. Пальма ценового первенства принадлежит зарегистрированному в январе бронированному Mercedes-Maybach S600 Pullman стоимостью 1,4 млн евро. Этих денег хватит на покупку шести лимузинов Bentley Flying Spur или 120 новеньких Toyota Yaris. Фото: Bentley Eesti

Так, в прошлом месяце на учёт был поставлен бронемобиль (soomussõidus), ранее машины данной разновидности в эстонском авторегистре не фигурировали. Кто и зачем приобрел данный автомобиль, об этом авторегистр умалчивает. Тем не менее сообщается, что это бронированная модификация лимузина Mercedes-Benz Maybach S600 Pullman Guard. Известно также, что в его конструкции использованы дополнительные стальные панели, многослойные стекла с поликарбонатным покрытием, а также армидное волокно, из которого делают бронежилеты.