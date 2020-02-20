Дорогие, но доходные
В центре внимания обзоров авторынка, как правило, оказываются автомобили масс-маркета по той причине, что их много. Поэтому автомобили эксклюзивные и прочие спорткары оказываются за рамками рассмотрения, хотя они также достойны упоминания, но совсем по другим причинам.
Так, в прошлом месяце на учёт был поставлен бронемобиль (soomussõidus), ранее машины данной разновидности в эстонском авторегистре не фигурировали. Кто и зачем приобрел данный автомобиль, об этом авторегистр умалчивает. Тем не менее сообщается, что это бронированная модификация лимузина Mercedes-Benz Maybach S600 Pullman Guard. Известно также, что в его конструкции использованы дополнительные стальные панели, многослойные стекла с поликарбонатным покрытием, а также армидное волокно, из которого делают бронежилеты.