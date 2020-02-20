Несчастных случаев на производстве стало меньше только на бумаге

Предприятие HKScan, на котором число несчастных случаев на производстве – одно из самых высоких в Эстонии, стремится к тому, чтобы свести этот показатель к нулю. Количество легких несчастных случаев в прошлом году в Эстонии сильно снизилось, но за этим стоит всего лишь статистический трюк.

Председатель правления HKScan Анне Мере Фото: Liis Treimann

В прошлом году больше всего несчастных случаев было зарегистрировано в силах обороны, однако по сравнению с предыдущим годом их количество снизилось втрое, упав с 376 до 121. На втором месте - Департамент полиции и погранохраны, где количество зарегистрированных несчастных случаев сократилось со 177 до 98, Eesti Post с 43 и Спасательный департамент с 42 случаями.